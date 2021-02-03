"Проблемы с башкой": бывшей жене Аршавина влепили смачную оплеуху

Бывшая жена Андрея Аршавина борется с серьезным заболеванием, из-за чего ее внешность очень изменилась. Алиса Казьмина прикрывает лицо рукой, когда фотографируется. При этом она не стесняется рассказывать о своих проблемах подписчикам инстаграм-аккаунта.
Во время недавнего общения с фолловерами, экс-супруга Аршавина нелестно высказалась о бывшей жене Андрея Кержакова. Казьмина назвала Милану Тюльпанову "маленькой глупой девочкой". Также Алиса отметила, что блондинка якобы называет своих подписчиков нищебродами.
Тюльпанова отреагировала на слова Казьминой, сделав публикацию в "Инстаграм". Экс-избранница Кержакова обратилась к бывшей жене Аршавина со словами: "Алиса, как дела? У тебя по ходу помимо внешности еще и с башкой траблы (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)".
Но и на этом перепалка не закончилась. Алиса Казьмина призналась, что никого не хотела обидеть. Она предположила, что тогда перепутала Милану Тюльпанову с другой подписчицей, которая писала гадости. Впрочем, экс-супруга Аршавина дала понять, что не готова прощать блондинку за оскорбления. "Не пиши сюда вообще. Мимо пройди. Тебе покоя не дает моя личность", – написала Алиса Казьмина бывшей жене Кержакова.
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