Стало хуже: заразившуюся коронавирусом Лядову перевели в реанимацию

Накануне стало известно о госпитализации Людмилы Лядовой. Народная артистка РСФСР заразилась коронавирусом. Ее легкие поражены на 75%. Из-за осложнений у композитора началось кислородное голодание.

Еще вчера врачи сообщали об улучшении состояния Людмилы Лядовой. Родственники и близкие обрадовались, что пианистка пошла на поправку. Однако народной артистке внезапно стало хуже, поэтому ее перевели в реанимацию. Сейчас певица подключена к аппарату с усиленной подачей кислорода.

По словам друга семьи Виктора Двороненко, Людмила Алексеевна пожаловалась на плохое самочувствие несколько дней назад. У перенесшей инсульт артистки появилась слабость. Лядова старалась соблюдать все меры предосторожности, поэтому, возможно, она заразилась коронавирусом от домработницы.

Женщина, которая помогает Людмиле Алексеевне по дому, тоже слегла с ковидом. Она находится в той же больнице, поэтому продолжает ухаживать за 95-летним композитором. Лядова рада, что даже в клинике рядом с ней находится знакомый человек.

"Прошу молитв о здравии Людмилы Алексеевны", – обратился к неравнодушным Виктор.

Двороненко же предполагает, что в дом к артистке коронавирус принес кто-то из коллег, которые недавно ее навещали. Людмила Лядова продолжала заниматься творческой деятельностью даже в изоляции. Она общалась с музыкантами, которые приходили за нотами или консультацией.