Родственница набросилась на Лядову в студии "Пусть Говорят"

Известный композитор Людмила Лядова переписала элитную недвижимость на своего адвоката Виктора Дворовенко. Она заключила с помощником договор купли-продажи, что взбесило других претендентов на наследство.



О том, что Дворовенко стал официальным обладателем квартиры композитора, стало известно в программе "Пусть говорят". К слову, примерная стоимость недвижимости – 70 миллионов рублей.

Близкая подруга композитора Элеонора Филина заявила, что Виктор Дворовенко ухаживает за семьей Лядовой из искренних побуждений. По ее словам, когда самочувствие Людмилы Алексеевны резко ухудшилось, мужчина отправил ее в лучшую клинику. "Ее мужа он также лечил от алкоголизма и продолжает обеспечивать их обоих… Она абсолютно счастлива и окружена заботой", – утверждает Филина.

В настоящее время супруг прославленного композитора Александр Кудряшов лечится от рака. В студию пришла его внучка Кристина Зиновьева. Она заявила, что ей запрещают общаться с дедом по телефону и не пускают в квартиру. Якобы, она приходила не раз, но дверь ей Людмила Лядова не открыла.





"Потом мне позвонил Дворовенко и сказал, чтобы я больше не беспокоила Людмилу Алексеевну и ее семью", – рассказала Зиновьева. Но в искренность намерений женщины ее подруги не верят. Они считают, что она мечтает завладеть дорогостоящей квартирой.

Появился в студии и сам Александр Кудряшов. Он подтвердил, что его супруга продала квартиру адвокату. "Мы с женой виделись в последний раз где-то месяц назад. После выхода из первой клиники я жил с ней, Дворовенко за нами ухаживал. Я знаю, что квартира сейчас принадлежит ему", – рассказал мужчина.

Людмила Алексеевна Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске. Является знаменитым советским и российским композитором, пианисткой, певицей.

