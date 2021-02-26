"Без слез не взглянешь": звезда "Квартета И" о перенесшей издевательства в клинике жене

Жена Александра Демидова сломала ногу два месяца назад. Актер рассказал поклонникам, что Маргарита поскользнулась во время уборки снега. Супруги решили обратиться в частную клинику, услугами которой уже пользовались. Они не ожидали чудовищного отношения к пациентам.
Демидов был шокирован тем, что его жену повезли на операцию голой. Оказалось, в клинике не было халатов. Также Маргарите не смогли сделать нормальную эпидуральную анестезию. Помимо этого, женщине повредили внутренние органы.
После хирургического вмешательства, которое перенесла жена артиста, начались осложнения. Пластина, которую вставили врачи в ногу Маргариты, не прижилась. Супруга Демидова по сей день передвигается в инвалидном кресле и пользуется костылями.
"Перелом до сих пор не срастается, отовсюду течет, капает, на ногу без слез не взглянешь", – пожаловалась звезда "Квартета И".
Пара уже обратилась в правоохранительные органы. Александр Демидов хочет, чтобы клиника вернула 250 тысяч рублей, которые он потратил на лечение супруги. Также семья рассчитывает на моральную компенсацию. Эти деньги актер планирует направить в фонд помощи инвалидам.
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