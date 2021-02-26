Вскрылись подробности тайной страсти Градовой и Тихонова: Был "моим" типом мужчины

О своей тайной страсти Екатерина Градова рассказала в одном из интервью, но потом попросила вычеркнуть провокационное признание из текста. Рассказ об отношениях с Тихоновым всплыл после смерти артистки.
Для выпускницы школы-студии МХАТ внимание такого прославленного актера было удивительно и приятно. Екатерина Градова знала все его фильмы и относилась к нему с трепетом. По словам актрисы, она сразу почувствовала, что интересна как женщина, да и она невольно тянулась к интеллигентному статному красавцу.
Вячеслав Тихонов начал очень трогательно ухаживать – касался руки, робко пытался приобнять. Как отметила Екатерина Градова, проявления чувств были очень ненавязчивыми, деликатными. "Он казался очень одиноким. Такой печальный взгляд… Он был "моим" типом мужчины", – поделилась актриса.
Однако романа не случилось, ведь Вячеслав Тихонов был женат и у него росла маленькая дочка. Именно это и остановило Екатерину Градову. Она не могла позволить себе увести мужчину из семьи, в которой был ребенок.
В середине съемок фильма "Семнадцать мгновений весны" актриса познакомилась с Андреем Мироновым. Он обрушил на юную артистку все свое обаяние, приехал на белой "Волге" с охапкой цветов и заявил, что Катя – его будущая жена. Как тут устоять!
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