Вскрылись подробности тайной страсти Градовой и Тихонова: Был "моим" типом мужчины

Для Екатерины Градовой роль радистки Кэт в многосерийной картине "Семнадцать мгновений весны" стала одной из первых. Естественно, молодая актриса была без ума от Штирлица Вячеслава Тихонова. Как оказалось, он тоже неровно дышал к партнерше.

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