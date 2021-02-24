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Шоу-бизнес
Поклонникам не дали попрощаться со звездой "Семнадцати мгновений весны" Градовой

Поклонникам не дали попрощаться со звездой "Семнадцати мгновений весны" Градовой

Екатерина Градова. Кадр из "Место встречи изменить нельзя" (1979)
22 февраля стало известно о том, что в Москве скончалась звезда "Семнадцати мгновений весны" Екатерина Градова. Похороны состоялись в среду, 24 февраля, однако поклонникам не разрешили проститься с актрисой.
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Родственники решили устроить закрытую церемонию. Ни прессу, ни почитателей таланта артистки не допустили на Троекуровское кладбище. Судя по комментариям в Сети, поклонники остались недовольны тем, что не смогли проводить в последний путь исполнительницу роли радистки Кэт из культового многосерийного фильма "Семнадцать мгновений весны".

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Напомним, Екатерина Градова скончалась 22 февраля на 75-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт. Коллеги и друзья были шокированы новостью об уходе актрисы. Татьяна Васильева в беседе с журналистами отметила, что роль в картине про Штирлица стала для артистки роковой. После нее к звезде было особое отношение.

Последние годы артиста почти не появлялась на публике. Она занималась внуками и домом. Также Екатерина Градова ушла с головой в религию. Со своим вторым супругом актриса познакомилась во время паломничества в Оптину пустынь.

Екатерина Градова была замужем за Андреем Мироновым. В этом браке у нее родилась дочь Мария. Второй раз актриса пошла под венец с физиком Игорем Тимофеевым. Они вместе воспитывали приемного сына Андрея – пара взяла мальчика из детского дома.

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Автор: 24 февраля 2021, 16:29 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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