Поклонникам не дали попрощаться со звездой "Семнадцати мгновений весны" Градовой

Родственники решили устроить закрытую церемонию. Ни прессу, ни почитателей таланта артистки не допустили на Троекуровское кладбище. Судя по комментариям в Сети, поклонники остались недовольны тем, что не смогли проводить в последний путь исполнительницу роли радистки Кэт из культового многосерийного фильма "Семнадцать мгновений весны".
Напомним, Екатерина Градова скончалась 22 февраля на 75-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт. Коллеги и друзья были шокированы новостью об уходе актрисы. Татьяна Васильева в беседе с журналистами отметила, что роль в картине про Штирлица стала для артистки роковой. После нее к звезде было особое отношение.
Последние годы артиста почти не появлялась на публике. Она занималась внуками и домом. Также Екатерина Градова ушла с головой в религию. Со своим вторым супругом актриса познакомилась во время паломничества в Оптину пустынь.
Екатерина Градова была замужем за Андреем Мироновым. В этом браке у нее родилась дочь Мария. Второй раз актриса пошла под венец с физиком Игорем Тимофеевым. Они вместе воспитывали приемного сына Андрея – пара взяла мальчика из детского дома.
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