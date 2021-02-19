В Сети появились не опубликованные ранее кадры попойки Высоцкого и Влади

Однажды Андрея Миронова спросили, как он относится к творчеству Владимира Высоцкого. Тогда было не принято хвалить Высоцкого на публике, а некоторые пренебрежительно высказывались о нем. Но Андрей Миронов всегда был за него.



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