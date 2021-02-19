В Сети появились не опубликованные ранее кадры попойки Высоцкого и Влади

Сложно представить двух более противоположных артистов, чем Андрей Миронов и Владимир Высоцкий. Но несмотря на диаметрально разнящиеся образы, взгляды и стиль жизни, они хорошо общались.
Не обходилось без интриг. Однажды Миронов приревновал Татьяну Егорову к Высоцкому. Это произошло во время банкета Театра Сатиры. Несмотря на ревность, звезды дружили.
В марте 1976 года друзья отмечали 35-летие Миронова. Дело было в квартире Высоцкого. На празднике присутствовали Марина Влади, Михаил Брук, Лариса Голубкина и брат Миронова – Кирилл Ласкари. С того дня рождения сохранились две фотографии. Приемная дочь Миронова Мария Голубкина показала одно из фото в своем "Инстаграм".
"На фото: Кирилл Ласкари, Марина Влади, Высоцкий и мои родители. Все под chаuffe, исключая В.С.", – написала актриса в публикации.
В комментария поклонники актрисы отметили, что на фото перед ними легендарные величины, каких больше не будет. Все отметили, что участники мероприятия очень молоды и красивы. Подписчики Голубкиной попросили ее почаще выкладывать такие атмосферные кадры.
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