"Протестовал": украинцы втянули мертвого Мягкова в грязный скандал из-за Крыма

Накануне скончался великий Андрей Мягков. Легенду отечественного кинематографа оплакивает вся страна. Близкие и поклонники активно делятся воспоминаниями, связанными с артистом, а в СМИ то и дело всплывают самые разные новости.

Журналисты опубликовали материал, основанный на том, что Андрей Васильевич якобы выступал против действий Владимира Путина. Сообщается, что он активно поддерживал Украину, однако считал, что будущее страны зависит не только от власти, но и от самих граждан.

Актер гастролировал по всей Украине, помогал жителям и призывал их быть сильными, никогда не сдаваться, держаться друг за друга, но при этом постараться сохранить мир, вне зависимости от того, каких взглядов они придерживаются. "Умоляю", – обращался к народу Андрей Мягков.

Пользователи не выдержали, и в комментариях под статьей разразился целый скандал. Один из них отметил: "Скаклы, как всегда, не могут просто помянуть великого советского актёра...Нет, надо придумать, что он был против Путина" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред). После этого на него посыпались оскорбления и грубые призывы замолчать. Читатели напомнили комментатору и о том, что его никто не вспомнит, и о действиях США и ЕС. "Хоть один нормальный человек в России", – подчеркнула неизвестная женщина.

Многие принялись заступаться за великого артиста и отметили, что любят его вовсе не за политические взгляды. "Великий актер и великий человек. Протестовал против присоединения Крыма к России? Ну, вот, такая у него была позиция, как и у многих. Мы все эту позицию уважаем, а его просто любим", "Не знаю, как относился Мягков к Украине, и что он говорил о Крыме, но точно знаю, что помнить его будут не за это. Во всяком случае, многие, включая меня", – писали поклонники. Некоторые из них также попросили народ задуматься о словах Андрея Мягкова, сказанных в адрес украинцев, хотя бы после его смерти.

