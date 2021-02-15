Жестокое нападение на семью Дудя: возбуждено уголовное дело

16 октября 2018 года произошло покушение на родственников журналиста. Тогда несколько неизвестных напали на его маму, брата и племянника.



Известно, что преступники намеревались посадить сына потерпевшего в личный автомобиль. Однако им помешали. Семья журналиста оказала серьезное сопротивление. Шестого марта 2019 года родственники Дудя приняли решение обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что одним из подозреваемых является отец бывшей супруги Игоря Дудя. В то время пара оформляла развод, и конфликт произошел из-за общего ребенка экс-возлюбленных.

Сегодня выяснилось, что уголовное дело, наконец, было возбуждено. Преступники будут осуждены за похищение группой лиц по предварительному сговору. В документах потерпевшими указаны Игорь Дудь и его сын. Полиция разыскивает всех причастных.

Сам журналист не комментирует случившееся. Юрий много раз упоминал, что разделяет личное и рабочее. Звезда "Ютуба" не любит говорить о своей семье и всячески оберегает жену и детей от внимания прессы.

Напомним, Юрий Дудь достаточно давно женат. Его избранницу зовут Ольга. Пара вместе воспитывает двоих детей: дочь Алену и сына Данила. До своей карьеры на "Ютуб" журналист был главным редактором Sports.ru, а позднее заместителем генерального директора. Также он несколько раз попробовал себя в роли ведущего. С 2017 года у Дудя есть авторский канал "вДудь". В многочисленных видео он интервьюирует популярных личностей из множества сфер деятельности.

