Истощенный Сафронов стремительно теряет вес из-за коронавируса

За последние несколько лет российский актер Кирилл Сафронов сильно похудел. Он не собирается останавливаться на достигнутом, но поклонники беспокоятся о его здоровье. Они отмечают, что он истощен, и щеки у него уже впали.

Как выяснилось, актер похудел из-за эпидемии коронавируса. Пока артист был на изоляции, он перестроил свои пищевые привычки и начал готовить еду сам. Помимо этого он стал соблюдать определенный режим питания. Это помогло ему сбросить вес.

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Пока Кирилл Сафронов похудел на шесть килограммов. Но на этом он не собирается останавливаться. За три следующих месяца он намерен похудеть еще на восемь килограммов! Похоже, актер вошел во вкус. Вот только фанаты бьют тревогу.

Однако судя по фотографиям в "Инстаграм" Кирилла Сафронова, он не голодает. В его рационе всегда есть мясо и свежие овощи. Также он сам готовит рыбную уху.

Кирилл Сафронов работает в "Современнике". Он признался, что после карантина ему трудно вернуться к прежнему графику работы, хоть ее пока и не так много. Он играет в постановке "Три сестры", а также "Двое на качелях" с Кристиной Орбакайте.

Два года назад российская певица Саша Савельева родила Кириллу Сафронову сына Леона. В браке пара живет с 2009 года. Их история любви очень романтична. После первого свидания Кирилл признался Саше в любви на иврите. Сегодня их семья является одной из крепких и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе.