Специфичный вкус: ведущая Первого канала удивила необычным образом

Для прогулок теледива выбрала черную блузку и юбку с подолом, украшенным кружевами-воланами. Акцент на талии звезда сделала с помощью кожаного корсета на шнуровке.
"Ой, как я люблю юбки, платья. Обожаю", – призналась в своем инстаграм-аккаунте Жанна Бадоева. Необычный образ ведущей приятно удивил ее подписчиц. Прокомментировал его и дизайнер Сергей Никулин.
По словам эксперта, у Жанны Бадоевой всегда был специфичный, очень своеобразный вкус, характеризующий ее как творческого и медийного человека. Он отметил, что в этом образе есть отголоски и "Диора", и "Шанель". Особых нареканий к наряду дизайнер не высказал.
Никулин считает, что Жанна Бадоева гармонично подобрала наряд, который смотрится очень стильно. При этом он добавил, что для лета, конечно, хотелось бы видеть в одежде что-то более светлое, но это дело вкуса.
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