"Стало потрясением": Бадоева не сдержала эмоций на съемках передачи

Передача "Жизнь других" выходит на Первом канале по воскресеньям. Каждую неделю зрители узнают что-то новое о других странах и жителях планеты. Однако недавняя поездка ведущей программы Жанны Бадоевой в Аргентину оказалась непростой. Знаменитость пережила сильные эмоции.
Бадоева приехала в трущобы, чтобы посмотреть, какой уровень жизни у местных жителей. Команда программы сняла на камеру жилища, которые незаконно были возведены прямо под эстакадой. В этом месте нет ни электричества, ни нормальной вентиляции.
Но бывалая путешественница шокировалась немного по другой причине. Жанна посетила благотворительный фонд, где занимаются поисками детей после их пропажи из-за военной диктатуры. История, которую ведущая услышала от основательницы фонда, заставила ее пережить сильные эмоции. Так, она узнала, что местных детей, которые подверглись репрессиям, раздавали военным. Все это делалось в угоду власти. Полтысячи мальчиков и девочек числились пропавшими. Удалось найти из этого списка лишь 138 детей.
"Стало самым большим потрясением для меня <...> Невозможно говорить без слез", – цитирует Бадоеву Teleprogramma.pro.
Однако Жанна показала и положительную сторону в жизни Аргентины. Оказывается, семьи стараются не экономить на детях даже из-за высоких цен в стране. Например, когда ребенку исполняется 15 лет, то покупают ему дорогие подарки и устраивают шумные вечеринки с диджеем и толпой гостей.
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