"Дикая боль!": верный друг откусил Кларе Новиковой кусок уха

Клана Новикова должна была в присутствии президента России Бориса Ельцина получить звание заслуженной артистки России. Однако вечером перед этим ее пес Патрик откусил ей часть уха.
"Он несет мне тапочки, я наклоняюсь сказать: "Патенька, спасибо, мальчик мой дорогой!" – и вдруг дикая боль!", – вспоминает звезда. Схватившись за ухо, она поняла, что собака откусила ей мочку, которая лежит на ковре.
Актриса немедленно обратилась к врачам и смогла спасти ухо. Затем Кларе Новиковой пришлось принимать меры, чтобы прилично выглядеть на важной церемонии. Тогда знаменитость срочно обратилась за помощью к своей подруге, которая за ночь успела сшить ей белую блузку с платком-капюшоном вместо воротника, чтобы прикрыть травмированное ухо,
Ранее юмористка рассказала о своих мечтах. "Хочу сделать собственный – не юмористический, а поглубже! – спектакль, – призналась актриса. – Потому что выходящие на эстраду артисты должны смешить, а мне хочется с возрастом чего-то большего".
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