"Она борется изо всех сил": обнародованы новые детали состояния изувеченной жены известного певца

На днях участник шоу "Три аккорда" попал в тяжелое ДТП. Он спешил на концерт. Состояние Ярослава Сумишевского стабильно, а вот его супруга впала в кому. В результате аварии погиб водитель машины, в которой находилась пара.



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