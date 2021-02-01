"Она борется изо всех сил": обнародованы новые детали состояния изувеченной жены известного певца

По словам артиста, его возлюбленной потребовалось переливание крови. Он просит всех неравнодушных о помощи и благодарит за поддержку. "Наташа в краи?не тяжелом состоянии – в коме. Перевозить нельзя. Ищем различные возможности. Слава Богу, мы имеем возможность ее видеть", – писал исполнитель. "Молимся и верим в чудо. Спасибо",– отмечал артист в личном блоге в "Инстаграм".
Сумишевского активно поддерживают близкие, поклонники, а также коллеги по цеху. "Молюсь за Наташу!" – делились Елена Воробей и Катя Лель. Теплые слова поддержки оставлял и Владимир Левкин.
Позднее выяснилось, что Наталью все-таки смогли перевезти в другую больницу. "Наташа борется изо всех сил, и сегодня она помогла нам перевезти себя в краевую больницу Красноярска – доставили на вертолете", – сообщил артист, отметив, что сейчас выезжает туда. "Искренне благодарим всех за то, что оказываете помощь. Спасибо вам, Спасибо Господу Богу за надежду, мы будем бороться", – не теряет веру певец.
Напомним, Ярослав Сумишевский с супругой передвигались на автомобиле марки "Toyota". Пытаясь совершить обгон, легковая машина столкнулся с грузовиком. Установлено, что их водитель нарушил правила дорожного движения. Также из-за сильной метели на трассе была плохая видимость.
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