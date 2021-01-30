"Господи, помилуй":попавший в смертельное ДТП певец Сумишевский просит молиться за его жену

Известный вокалист Ярослав Сумишевский попал в страшное ДТП по дороге на своей концерт. Авария была настолько страшной, что водитель автомобиля, в котором находился артист, скончался на месте. У певца же диагностировали сотрясение мозга, а его жену Наталью, которая тоже ехала в машине, сейчас пытаются спасти врачи. Ярослав Сумишевский объявил, что состояние его избранницы тяжелое, она в коме.
На официальной странице в соцсети "ВКонтакте" артист попросил россиян молиться за Наталью. Близкие и поклонники Ярослава Сумишевского незамедлительно отреагировали на просьбу знаменитости. "Силы духа Вам, Ярослав, терпения! Наташа обязательно поправится. Все будет хорошо.", "Крепись, Ярослав. Молимся за Наташу. Пусть Бог ей поможет.", "Хоть Бога и нет, но, надеюсь, помогут врачи, выздоровления вам!", "Господи, помилуй. Богородица, заступись", – выразились пользователи Сети в комментариях к публикации артиста.
Автомобиль марки "Toyota", в котором Ярослав Сумишевский и его супруга сидели по дороге на концерт, столкнулся с грузовиком, пытаясь совершить обгон. Легковая машина нарушила правила дорожного движения. Кроме того, на трассе была плохая видимость из-за сильной метели.
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