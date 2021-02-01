Гроб Ланового утонул прямо во время прощания

Букетов оказалось настолько много, что сотрудникам пришлось убирать их, чтобы освободить место для новых. Гроб просто утонул в цветах, ими окружена вся сцена. В это время в зале звучит "Песня летчика" Владимира Высоцкого в исполнении Василия Ланового. "Взлетят наши души, как два самолёта, ведь им друг без друга нельзя", – слова трогают всех присутствующих до глубины души.
Ранее сообщалось, что Лидия Вележева вспомнила забавный момент из совместного творчества с легендарным артистом. "Когда я снялась в фильме "Воровка", Василий Семенович встречал меня в коридоре так: "Привет воровка!". А я ему в ответ: "Привет, красные штаны", – рассказала она.
На церемонию прибыл председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Очередь к гробу артиста не уменьшается. Здесь стоят многие известные люди, среди которых и Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, и Евгений Герасимов, и Мария Аронова.
Напомним, 28 января состояние актера резко ухудшилось. Ранее его даже хотели выписать из больницы, но тогда было принято решение срочно провести операцию. Наступила клиническая смерть, однако пациента удалось вернуть к жизни. К несчастью, через несколько часов Василий Лановой скончался.
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