Называл воровкой: известная актриса разоткровенничалась у гроба Ланового

Актриса Лидия Вележева также появилась на печальной церемонии. "Когда я снялась в фильме "Воровка", Василий Семенович встречал меня в коридоре так: "Привет воровка!". А я ему в ответ: "Привет, красные штаны", – трогательно вспомнила она.
Со сцены звучат самые разные стихи в исполнении великого артиста. На церемонию прибыл председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он выразил вдове свои соболезнования. В очереди к гробу стоят многие известные люди: здесь и Ольга Любимова, и Евгений Герасимов, и Мария Аронова.
Ранее сообщалось, что на прощании возникло недопонимание. Одна женщина решилась озвучить сомнения некоторых людей и воскликнула: "Почему никто не говорит?". Я удивлена". Оказалось, что ничего удивительного в этом нет. По традиции, вахтанговцев всегда провожают в тишине.
Напомним, Ирину Купченко трогательно поддержал актер Сергей Маковецкий. Он произнес: "Я все эти дни о нем думаю. Счастливая, красивая жизнь в профессии". Сергей восхищался Василием Семеновичем: "Поражался его прямой спине, летящему голосу, горящему глазу. Рядом с ним молодые артисты скучные", – высказался Маковецкий.
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