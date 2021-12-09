"Не прошло и полгода": народ в шоке от шикующего на деньги покойной жены Шаляпина

В своем инстаграм-аккаунте певец похвалился новым "Мерседесом" стоимостью примерно 15 миллионов рублей. Многие подписчики раскритиковали артиста за то, что не так давно он похоронил супругу, а уже во всю радуется жизни.
"Не прошло и полгода", "Убитый горем вдовец", – прокомментировали пост звезды с шикарным авто фолловеры. Некоторые пользователи Сети предполагают, что Прохор Шаляпин кутит на деньги покойной жены – бизнесвумен Татьяны Клаудии Дэвис.
Ранее россияне интересовались, получит ли исполнитель какую-то часть от наследства предпринимательницы. Однако он утверждал, что бороться за деньги возлюбленной не станет, да и не имеет на это юридических прав, поскольку подписал с ней брачный договор.
Напомним, 47-летняя жена звезды умерла от коронавирусной инфекции через два месяца после их свадьбы. Роман с миллионершей из Канады у знаменитости начался два года назад, но из-за пандемии паре пришлось разлучиться на некоторое время. Встретившись снова, влюбленные решили пожениться.
Ходят слухи, что супруга купила Прохору Шаляпину четыре квартиры в Москве. Если это так, что теперь певец завидный холостяк.