Активно двигающего бедрами Баскова сняли с юной тиктокершей

45-летний Николай Басков пришел на вечеринку в ночной клуб и попал в объективы камер.

Знаменитый на всю страну "натуральный блондин" в последнее время все чаще появляется в молодежной тусовке. На днях Николая Баскова сняли в ночном клубе в компании 19-летней звезды TikTok Насти Рыжик – об этом сообщил Пятый канал.

Зрелый артист и юная тиктокерша вместе исполнили страстный танец, активно двигая бедрами. В какой-то момент присутствующим даже показалось, что Рыжик не успевает за своим опытным партнером. Тогда девушка просто остановилась и рассмеялась – соответствующее видео позже появилось в ее микроблоге.

Стоит отметить, что на вечеринке Николай Басков выглядел великолепно. Мужчина сделал стильную укладку, облачился в модную косуху и внешне ни чем не уступал своим молодым коллегам.

В последнее время многие поклонники отмечают, что Николай Басков сильно изменился в лучшую сторону: похудел и как будто сбросил как минимум десяток лет. Вероятно, так на артиста влияет дружба с юным поколением. "Натуральный блондин", кажется, понял, что оказавшись на одной волне с кумирами современной молодежи, он обретет новый виток славы.

Недавно, золотой голос России выпустил уже вторую совместную композицию с популярным тиктокером Даней Милохиным. Трек называется "Дико влюблены" – после него кто-то даже заговорил об отношениях между мужчинами.