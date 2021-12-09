Стало известно о потере в семье Хабенского: Человек с большим сердцем

Константин Хабенский очень гордится своим фондом, а все сотрудники организации – одна большая семья, работающая ради общего блага. Сегодня появилась трагическая новость.

Стало известно, что ночью из жизни ушла правая рука артиста, Алена Мешкова. Она много лет занималась благотворительностью и всеми силами старалась помочь детям, которым поставили страшный диагноз. Известно, что сама она пришла к благому делу не совсем просто так. Алена хорошо понимала то, что переживают малыши и их родители.

Известно, что у самой помощницы Константина Хабенского было онкологическое заболевание. Она проходила курсы химиотерапии, но, к несчастью, победить болезнь так и не смогла. Многие отметили печальную иронию судьбы женщины: она сумела спасти множество жизней, но, к сожалению, спастись самой ей уже не довелось.

Друзья, близкие и коллеги оставляют только самые теплые слова о светлой Алене Мешковой. Около девяти лет своей жизни она занималась спасением детей. В личном блоге Фонда появился трогательный пост с фотографией женщины. "Человек с большим сердцем", – охарактеризовали ее коллеги. Они отметили, что именно благодаря Алене организация стала такой крупной и пользующейся всеобщим доверием.

Многие популярные личности вспомнили теплые моменты, связанные с Аленой Мешковой. Максим Виторган поблагодарил ее за все и отметил, что ей "было нелегко", но она сама "была так легка". Солист группы "Би-2", Егор Бортник, также опубликовал снимок и попрощался с Аленой. На вопрос поклонников о том, кто эта женщина, он указал: "Мой друг".

