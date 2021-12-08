Вся горит и ноет: Острая боль замучила Тодоренко в больнице

Звезда угодила в клинику с жуткими симптомами. Регина Тодоренко взвыла.



Пока звезды шоу-бизнеса участвуют в новогодних съемках и веселятся возле наряженных елок, Регина Тодоренко изнемогает на больничной койке. Знаменитость госпитализировали еще вчера, а сегодня ей стало гораздо хуже.

ПО ТЕМЕ Лесбийские утехи Бузовой и Тодоренко взорвали Сеть

В инстаграм-историях теледива ведет отчетность перед фанатами о своем здоровье. Артистка вся горит: температура 38, жар не спадает. Кроме того, ведущая страдает от острой боли — очень режет в горле. У нее ломит тело. Мучают болезненные ощущения в груди, головокружение, слабость.

Регина Тодоренко вышла на связь, чтобы подтвердить серьезность ситуации. Ее голос изменился до неузнаваемости — стал осипшим и глухим. Знаменитость с трудом произнесла речь перед камерой. Она ныла, жаловалась на здоровье и поблагодарила фанатов за поддержку.

Во всей этой истории есть положительный момент. Звезда сдала анализ на коронавирус, и он показал отрицательный результат. Однако радоваться еще рано: результатов ожидает повторный тест, который может показать прямо противоположный результат.

Теперь Регина Тодоренко переживает за коллег, с которыми тесно контактировала в последнее время — вирусы в наши дни крайне опасны. Как писали "Дни.ру", на съемках рождественской программы звезда трогала за грудь и ягодицы поп-диву Ольгу Бузову.