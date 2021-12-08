Врач предупредила истощенного Баскова о последствиях голодания

Главный диетолог Санкт-Петербурга Лариса Мосийчук высказалась о том, какая опасность подстерегает тех, кто применяет для похудения практику интервального голодания. Также она дала рекомендации Николаю Баскову, который не скрывает, что сидит на специальной диете.



Певец недавно рассказал, что сбрасывает вес с помощью интервального голодания. Он уже избавился от нескольких килограммов и сильно изменился внешне. Некоторые поклонники даже считают его вид истощенным.

Специалист заявила, что голодание подходит не всем. Она объяснила, что нужно соблюдать осторожность людям с хроническими заболеваниями и с нарушением обмена веществ. Также Лариса Мосийчук подчеркнула, что следует разделять понятия интервального голодания и интервальной диеты.

По словам эксперта, диета — это ограничение приема пищи, а голодание — это, когда человек просто не ест. Например, ночной сон тоже является интервальным голоданием. Врач добавила, что голодание на протяжении 12 часов не опасно. Ведь большую часть этого времени люди спят. Также, по ее словам, безвредно голодание с интервалом в 16 часов, как это делает Николай Басков.

Диету Николая Баскова медик не считает опасной. Напротив, по ее мнению, она поможет звезде укрепить здоровье. Диету певца можно назвать "зигзагом". Так, артист 16 часов работает, восемь спит, а, проснувшись, ест.