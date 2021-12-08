"Не успела!": Зудину застал врасплох поворот судьбы

56-летняя Марина Зудина рассказала о себе. В ее жизни случились резкие перемены.

Последние несколько месяцев стали для звезды чередованием падений и взлетов. Вдова Олега Табакова потеряла сразу две сценические роли. Сначала из афиши МХТ пропал спектакль "Идеальный муж", где мастерски участвовала Марина Зудина. А потом худрук Театра наций неожиданно убрал артистку из премьерной постановки.

При этом актриса стойко воспринимала эти трудности, без работы она не осталась, хотя и потеряла любовь к театру. Стараясь удержаться на плаву, она даже согласилась сменить пол в рамках одного из подвернувшихся проектов.

Однако за черной полосой в карьере последовала белая. Резкий поворот судьбы застал Марину Зудину врасплох. Во второй половине осени МХТ им. Чехова возглавил Константин Хабенский и восстановил показ комедии "Идеальный муж".

"Меньше всего думала о том, чтобы вернули в репертуар "Идеального мужа". Его вернули так быстро, что я даже подумать об этом не успела!" — объявила в откровенной беседе знаменитость.

Актриса была невероятно довольна продвижением Константина Хабенского по карьерной лестнице и почувствовала прилив радости из-за его назначения на должность. У нее появилась надежда на лучшее. По словам Марины Зудиной, иногда мы продумываем планы на будущее, но ввиду внезапных обстоятельств они рушатся — в силу вступает абсолютно иной сценарий.