"Большая кровопотеря": Антонов перенес самую тяжелую операцию

Представитель Юрия Антонова рассказал о самочувствии певца после операции.

В 2018 году российский певец и композитор Юрий Антонов травмировал колено, после чего долго лечился и перенес не одну операцию. Артист долго не появлялся в свете и жил за городом.

Летом прошлого года стало известно, что Юрия Антонова госпитализировали. Тогда ему экстренно провели еще одну операцию на колене.

Спустя год 76-летний Антонов пережил очередное хирургическое вмешательство. В частной клинике в Вене ему заменили искусственный коленный сустав.

Недавно Юрий Антонов прислал свое видеообращение на фестиваль "Песня года", так как лично присутствовать не смог. На кадрах он предстал в черной кепке, толстовке и темных очках. Узнать певца было сложно.

Администратор Юрия Антонова Андрей рассказал, что артист очень медленно восстанавливается после операции. По его словам, пока ничего "очень положительного нет".

"Это очень длительный процесс, когда приходит в порядок колено. А колено – это самая тяжелая операция, которая существует вообще у травматологов. Гораздо сложнее, чем замена шейки бедра. Очень тяжелая операция, большая кровопотеря", – сообщил представитель Антонова.

По данным медиков, Юрий Антонов может восстанавливаться от полугода до года. Сейчас артиста круглосуточно мучают боли. Несмотря н аболезнь, 10 декабря артист планирует появиться на "Золотом граммофоне".