Купившая двухэтажную квартиру Михеева заговорила об уходе

Алла Михеева поразила подписчиков глубокой мыслью.

Телезвезда, известная широкой публике по шоу "Вечерний Ургант", активно ведет свои социальные сети. Там она показывает свою работу и жизнь, а также шутит в привычной по проекту манере. Алла решила поделиться с подписчиками мудростью об уходе. "Люди приходят и уходят. Все дело в ногах (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала ведущая.

Поклонники восприняли философию Михеевой неоднозначно, хотя многие поддержали градус юмора. Другие же просто восхитились внешностью девушки. "Глубочайшая мысль! Надо запомнить", "Алла в ногах правды нет, она где то между", "А если люди садятся и встают, тогда в чем дело?", "Главное на своих", "Четко подмечено", "Алла, это очень смешно, украду", "Алла, вам обалденно идут короткие волосы, как на этом фото", "Прекрасный ракурс и так о многом молча говорят глаза", "Как обычно с загадочным взглядом", "Алла, у Вас великолепные ноги", – написали комментаторы.

Ранее Алла Михеева поделилась с подписчиками радостной новостью – она купила родителям двухэтажную квартиру в Кемеровской области, где сама родилась и выросла. Светлые тона и много пространства в новых апартаментах сразу покорили поклонников. Они восхитились заботой и щедростью Аллы и поздравили ее и родителей с приобретением.