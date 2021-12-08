С Хабенским в тамбуре: о каких новогодних тайнах молчит известный актер

Актер Андрей Федорцов поделился воспоминаниями о самой странной в его жизни праздничной ночи. Так, в 2002 году его заперли в тамбуре с Константином Хабенским во время перекура. Бедняги не только встретили бой курантов между вагонами, но и просидели там достаточно долго.
Но это еще не все. Оказывается, на памяти актера есть кое-что похуже. Однажды он отправился отмечать Новый год в общежитие к третьекурсницам. Но, не рассчитав количество горячительных напитков, уснул и очнулся уже утром в холодной квартире. "Дурак дураком", – подытожил Федорцов.
Кстати, актер не любит получать покупные подарки. По его мнению, главное, чтобы они были от всего сердца. Так, друзья и коллеги дарили ему виниловую пластинку, кусочек лавы, а кто-то даже делал поделки своими руками. Только вот алкоголя это правило не касается. По словам Федорцова, если и покупать презент в магазине, то пусть это будут виски. Видимо, история с общежитием его ничему не научила.
В этом году актер планирует отметить Новый год в семейном кругу. Будет наряжать елку с детьми и пригласит друга, чтобы тот сыграл Деда Мороза. Федорцов также сказал, что хорошенько погулять на новогодних праздниках ему вряд ли удастся – с первого января начнутся спектакли.