"Душа болит": Как живет в России 13-летний сын Хабенского после эмиграции

Маленький Ваня ощутил разницу между Испанией и Россией. Константин Хабенский не принял ребенка в свой дом.

Первая жена актера Анастасия Федосеева умерла от рака мозга. Сын Константина Хабенского Иван стал сиротой в годовалом возрасте. В детстве мальчика отправили учиться в Барселону, а бабушка Инна Глебовна заменила ему мать. Ребенок прожил в Испании девять лет, а этим летом вернулся в Россию. Теперь 13-летний Иван получает образование в московской гимназии и привыкает к смене обстановки.

Отец не пригласил мальчика жить к себе домой, где располагается вместе со второй супругой и двумя дочерьми. Знакомый артиста сообщил журналистам, что Константин Хабенский купил для сына и его бабушки в Москве отдельную квартиру. Мачеха не принимает активного участия в воспитании Ивана. По-прежнему все заботы лежат на плечах Инны Глебовны. Тем не менее с сестрами мальчик общается с удовольствием, они поладили.

"Комсомольская правда" выяснила, что подвигло 13-летнего мальчика эмигрировать в Россию. Одной из причин стало его недовольство обучением в католической школе, где сделали упор на религию вместо иностранной лингвистики. Помимо русского, сын Константина Хабенского разговаривает на четырех языках.

"У Кости болит душа за сына", — поделился знакомый артиста. Сейчас у мальчика переходный возраст, поэтому поддержка отца необходима для комфортного становления личности. Наследник Константина Хабенского ведет себя сдержанно и не пускается во все тяжкие, как многие дети в его возрасте. Иван избегает шумных компаний. Для него стало открытием, что в России его фамилия пользуется большим почетом и к ней проявляют повышенный интерес. В Испании на это большинству было все равно.