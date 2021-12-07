Рак груди, переезд и смерть близких: как живет 74-летняя народная артистка России Клара Новикова

Народная артистка России, певица, юмористка и телеведущая Клара Новикова дала расширенное интервью на ютуб-канале "Скажи Гордеевой". Звезда рассказала, как 20 лет назад победила рак груди.
Отчасти ей помог позитивный жизненный настрой и ее боевой дух. Даже во время лечения Клара Новикова продолжала работать и гастролировала по стране.
Профессор, который оперировал Новикову, посоветовал сразу после лечения идти в храм и ставить большую свечку, ведь в то время эта болезнь все-таки еще была скорее приговором.
Как известно, окончательно от рака излечиться невозможно. Можно лишь достичь ремиссии. Поэтому сегодня 74-летняя Клара Новикова тщательно следит за своим здоровьем и постоянно прислушивается к себе. Она верит, что медицина сейчас прогрессирует с каждым днем, и болезнь обязательно научатся побеждать навсегда.
Артистка добавила, что за эти 20 лет научилась ценить жизнь и каждый день. Если бы она вернулась назад, она бы меньше ленилась и не откладывала жизнь на "потом".
Также в интервью Клара Новикова рассказала о том, как хотела перевезти родителей из Киева в столицу, но мамы резко не стало, а отец не захотел переезжать один. Потом не стало и ее супруга Юры, который был старше на 16 лет.