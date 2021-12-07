"Переломанные пальцы": Григорьев-Апполонов получил серьезную травму

На юбилейном концерте группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов хромал, и это заметили поклонники.

Рыжему из "Иванушек" уже 51 год. В этом возрасте здоровье уже все чаще подводит мужчину, и даже самые простые болячки оказываются не так уж безобидны. Больше месяца назад артист ударился ногой, после чего у него на пальце появился синяк. Почти месяц Андрей Григорьев-Апполонов ходил с больной ногой, думая, что это просто ушиб, однако палец так и заживал. Спустя месяц музыкант узнал, что травма куда серьезнее – у него перелом.

Впрочем, даже в таком состоянии артист не дает себе отдыха и не перестает работать.

"Болеть нельзя! Вот переломанные пальцы, а я сегодня буду прыгать," – заявил Григорьев-Апполонов программе "Светская хроника" перед своим юбилейным концертом.

Как сообщил Пятый канал, после концерта артист все же собирается заняться своим здоровьем, ведь ему давно нужна перезагрузка. К тому же, в скором будущем группу ждет большой гастрольный тур, к которому тоже надо подготовиться. Изрядно уставший музыкант хотел бы уехать в Тибет или в Гималаи – хорошо бы там отдохнуть месяц или даже больше.

Что касается личной жизни Григорьева-Апполонова, то его сердце сейчас свободно. После того, как от музыканта ушла жена, он больше не хочет жениться, но охотно знакомится с девушками и даже заводит романы.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Андрей Григорьев-Апполонов унизил соперника на глазах у толпы.