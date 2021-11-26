Потерял сестру, близкого друга и надежду найти свою любовь: как живет Рыжий из "Иванушек" Григорьев-Апполонов

Последние несколько лет артисту пришлось пережить несколько болезненных событий

Летом этого года солисту известной группы "Иванушки International" Андрею Григорьеву-Апполонову исполнился 51 год. Певец не только по-прежнему выступает в знаменитом коллективе и исполняет любимые поклонниками хиты, но и остается кумиром многих девушек. На публике артист до сих пор выглядит счастливым и беззаботным, однако на самом деле переживает не лучшие времена в жизни.

Накануне Андрей стал гостем программы "Секрет на миллион" на НТВ, где поделился своими переживаниями и рассказал о личной жизни. За последние несколько лет Григорьев-Апполонов пережил две трагедии и развод – эти события до сих пор не дают артисту покоя.

В 2019 году стало известно, что Рыжий из "Иванушек" разводится со своей женой Марией. Пара была в браке больше 10 лет и воспитывала двоих сыновей – казалось, в семье певца все хорошо. Однако вскоре после расставания супруга артиста закрутила роман с баскетболистом Андреем Зубковым. Поговаривали, что Мария начала встречаться с новым возлюбленным еще до развода с Андреем.

Григорьев-Апполонов рассказал, что последний раз чувствовал влюбленность в отношениях с бывшей женой. После развода ему не удалось наладить личную жизнь и вновь ощутить прекрасное чувство. Солист "Иванушек" признался, что хочет влюбиться. Однако артист не уверен, что сможет встретить ту самую женщину.

Развод с женой стал не единственным несчастьем, с которым Андрей столкнулся за последние несколько лет. За два года до расставания с супругой исполнитель потерял двоих близких людей. В июне 2017 года друг артиста, экс-участник "Иванушек International" Олег Яковлев, скончался из-за цирроза печени. А всего через месяц Григорьев-Апполонов лишился родной сестры Юлии. В разговоре с Лерой Кудрявцевой исполнитель откровенно признался, что ушел в запой после трагических событий.

Солист известной группы до сих пор скорбит по близким. Однако не так давно Андрей признался, что ему удалось бросить пить. Кроме того, певец один воспитывает старшего сына Ивана, которому в декабре этого года исполнится 18 лет. Молодой человек не захотел жить в Санкт-Петербурге, куда переехал с мамой и младшим братом после развода родителей, поэтому вернулся в столицу к отцу.