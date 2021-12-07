"Нет худа без добра": Азиза рассказала о неожиданном последствии ковида

Долгое время у 57-летней певицы была сильная слабость и отсутствовал аппетит, поднималась высокая температура и даже было небольшое поражение легких – в общем состояние, которого и врагу не пожелаешь. Однако теперь Азиза призналась, что есть у ее продолжительной болезни и неожиданное положительное последствие.
В своем инстаграм-аккаунте исполнительница рассказала, что за время долгого недомогания ей открылась некая тайна. Дело в том, что каким-то чудесным образом женщине удалось соприкоснуться с энергией космоса. Это дало ей возможность испытать ощущение безграничного счастья и внутреннего покоя.
"Нет худа без добра," – сделала вывод артистка.
Получившая такой интересный опыт Азиза посоветовала своим поклонникам почаще смотреть на небо и пытаться слиться с неким божественным началом. По словам звезды, это может наполнить сердца эликсиром любви, который является источником жизни. В подтверждение своих слов артистка опубликовала видео завораживающего звездного неба.
Напомним, что несмотря на поражение легких во время ковида, Азиза отказалась ехать в больницу, так как могла дышать самостоятельно. Артистка проходила лечение дома. Ухаживал за ней ее молодой супруг Александр, который еще раньше переболел ковидом и не боялся подхватить вирус.