Брошенная королем Малайзии модель Воеводина сбежала из России вместе с сыном

Модель Оксана Воеводина сообщила подписчикам своего инстаграм-аккаунта важную новость.

В 2018 году ростовчанка Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V, который старше ее на 24 года, однако уже через несколько месяцев верховный правитель бросил модель, узнав, что в прошлом она участвовала в откровенных фотосессиях и скандальном реалити-шоу "Каникулы в Мексике".

Во время развода Оксана ждала ребенка от супруга, однако тот по сей день отказывается признать сына, потому что подозревает – молодая жена забеременела не от него. Малыш появился на свет весной 2019-го, он получил имя Леон. Мальчик растет копией малазийского султана.

Снимки двухлетнего сына Воеводина публикует в "Инстаграм". Например, недавно модель опубликовала очередное фото, сообщив, что два месяца назад вместе с наследником переехала в Лондон. Оксана объяснила: ей пришлось долго скрывать эту новость, поскольку было необходимо справиться со всеми трудностями, которые обычно возникают при переезде.

Родившаяся на юге России модель отметила: Лондон – ее дом. Леон уже пошел в детский сад, а Оксана вернулась к работе. По словам экс-супруги бывшего верховного правителя Малайзии, она всегда мечтала, чтобы ее сын получил образование в Великобритании.

Напомним, Мухаммад V занимал был верховным правителем Малайзии с 2016 по 2019 годы. Еще до развода с Оксаной Воеводиной он добровольно сложил с себя полномочия из-за давления общественности.