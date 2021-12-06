Горе раздавило Деревянко: Я с каждым днем все больше и больше скучаю

Звезда сериала "Беспринципные" Павел Деревянко раздавлен горем из-за кончины известного режиссера и продюсера Марка Рудинштейна. Кинодеятель скончался накануне, 5 декабря, на 76-м году жизни.
Деревянко признался журналистам, что познакомился с Рудинштейном несколько лет назад в фитнес-клубе. Знаменитости часто виделись в зале для тренировок. Марк Григорьевич, позанимавшись на беговой дорожке, ходил в баню, а после любил посидеть на лавочке с газетой. По словам Павла, к читающему продюсеру постоянно подходили люди, чтобы поздороваться, обняться и обменяться парой слов.
Деревянко подчеркнул, что Рудинштейн был человеком добрым и очень общительным. Также Деревянко напомнил, что продюсер когда-то создал "самый лучший" кинофестиваль "Кинотавр". Марк Григорьевич, отметил актер, относился к профессионалам старой школы, которых с каждом годом становится все меньше.
"Я с каждым днем все больше и больше скучаю по людям, которые сейчас все чаще и чаще уходят…" – поделилась звезда сериала "Беспринципные".
Напомним, в 2020-м Марк Рудинштейн сообщил о тяжелом недуге – раке предстательной железы. Из-за пандемии коронавирусной инфекции режиссер отказался от празднования 75-летнего юбилея. День рождения звезда провела дома. 16 ноября продюсера госпитализировали с сердечным приступом. Рудинштейн умер в больнице.