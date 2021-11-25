Похвалившийся потенцией Деревянко сделал заявление о романе с Акиньшиной

Павла Деревянко и его коллегу подозревают в любовных отношениях после съемок в сериале "Беспринципные".



Артист признался, что между ним и Оксаной Акиньшиной есть большая взаимная симпатия, но не более того. Он заверил, что у них "никогда ничего не было".

Павел Деревянко и актриса сыграли в сериале "Беспринципные", где артист исполнил роль лжеца Славика, который изменяет жене – героине Оксаны Акиньшиной – с другими дамами. Звезда же пытается вывести неверного супруга на чистую воду.

Также Павел Деревянко заявил, что они с Оксаной Акиньшиной изображают вместе влюбленных в кино уже четвертый раз. Возможно, из-за этого у поклонников и возникли мысли о том, что между коллегами не только профессиональные отношения.

Как писали "Дни.ру", ранее Павел Деревянко заявил о том, что чувствует в себе большую творческую потенцию. Он находится в постоянном поиске интересных персонажей.

Напомним, ранее артистка рассказывала, что уже три года не живет в Швейцарии. В своем микроблоге в "Инстаграм" звезда поведала, что вернулась в Москву. Кроме того, в последнее время знаменитости приписывают роман с Данилой Козловским. В октябре этого года они вместе пришли вместе на свадьбу кинорежиссера Романа Прыгунова.