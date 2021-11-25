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Готовый к экспериментам Павел Деревянко сообщил о "большой потенции"

Готовый к экспериментам Павел Деревянко сообщил о "большой потенции"

45-летний артист доволен своей физической формой.
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На днях стартовал второй сезон сериала "Беспринципные". На экраны вновь вернулся неисправимый лжец Славик, роль которого исполнил актер Павел Деревянко.

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Общаясь с журналистами, Деревянко признался, что герой "Беспринципных" ему не близок. Актер не склонен ввязываться в авантюры и не умеет врать. В годы студенчества, Павел подворовывал, но с преступной деятельностью быстро завязал. По словам артиста, сегодня он живет честно, за что его балует судьба.

На площадке сериала "Беспринципные" Павлу Деревянко приходилось часто обнажаться. По сценарию у героя актера много пикантных сцен. 45-летний Деревянко не стесняется ходить в чем мать родила перед камерой. Артист считает, что находится в прекрасной форме благодаря хорошей генетике.

"Могу полгода не заниматься, а потом достаточно четырех тренировок, и все", – рассказал актер.

Павел не склонен к набору веса. Более того, актеру приходится хорошо питаться, чтобы не выглядеть очень худым. Дабы не потерять килограммы, Деревянко перед сном выпивает протеиновый коктейль.

Звезда "Беспринципных" открыта новому и всегда готова к экспериментам, поэтому не отказывается даже от очень откровенных сцен. Павлу Деревянко часто предлагают героев комедийного типажа, между тем он мечтает о сложных перевоплощениях. Знаменитость находится в постоянном поиске интересных персонажей.

Деревянко уверен, что лучшую в своей карьере роль еще не сыграл. Павел уверен, что сможет проявить себя в высокодуховном амплуа. Знаменитость мечтает о "жанровом высокоточном кино".

"Чувствую в себе большую творческую потенцию", – поведал артист.

В следующем, 2022 году, на экраны выйдет картина "Подельники". В триллере Евгения Григорьева Павлу Деревянко доверили роль убийцы. Актер надеется, что после выхода этого фильма продюсеры начнут приглашать его на драматические роли.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 ноября 2021, 13:03 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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Деревянко, Акиньшина и Михалкова: эксклюзивные кадры с площадки "Беспринципных"

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