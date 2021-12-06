Звезда сериала "Великая" сорвалась

Эль Фаннинг рассказала о съемках финала сериала "Великая".

23-летня американская актриса Эль Фаннинг в свежем интервью рассказала, что съемки финальной сцены второго сезона сериала "Великая" оказались для нее эмоционально сложными. После девяти месяцев напряженной работы в условиях жестких ограничений из-за пандемии COVID-19 актриса была абсолютно вымотана. В итоге у артистки случился нервный срыв.

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"Когда мы снимали эту сцену, я помню, что просто разрыдалась", – сказала Фаннинг, – Я не могла перестать плакать, потому что была так потрясена тем, чего мы достигли. Я думаю, что чувствовала такую гордость и просто облегчение от того, что мы прошли через это".

По словам Эль Фаннинг, работа в сериале "Великая" позволила ей вырасти в актерском плане. Кроме того, на площадке ленты она попробовала себя в качестве продюсера. Артистка уверена, что благодаря картине в скором времени в ее карьере произойдут благоприятные перемены.

Во втором сезоне сериала "Великая" героиня Эль Фаннинг, императрица Екатерина II, получает контроль над Россией. Своего политически некомпетентного мужа Петра III она отодвигает в сторону, чтобы провести ряд радикальных реформ. "Да, это феминистская история. Но мы не хотим, чтобы казалось, что она всегда самая умная или всегда самая храбрая в комнате, потому что это не настоящая жизнь", – рассудила Фаннинг. "Великую" Эль называет "иногда правдивой историей".

Напомним, сериал совместного производства Великобритании и США после премьеры в мае 2020 года наделал много шуму в России. В нашей стране создателей сатирической картины обвинили в искажении исторической правды. На данный момент лента с Эль Фаннинг входит в тройку самых популярных сериалов на "КиноПоиске".