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Шоу-бизнес
"Адская боль": Умирающий ребенок разрушил жизнь принца Уильяма

"Адская боль": Умирающий ребенок разрушил жизнь принца Уильяма

Герцога Кембриджского коснулось ужасное горе. Принц Уильям вывернул душу в новом подкасте.
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Будущий король рассказал о депрессии, которая возникла у него после страшной трагедии. Четыре года назад произошла жуткая автокатастрофа, в которой серьезно пострадал пятилетний мальчик Бобби. Ребенок играл около дома, и на него наехала машина с неопытным водителем. В то время принц Уильям работал пилотом вертолета скорой помощи и узнал, как выглядит роковое несчастье.

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Герцог Кембриджский часто видел травмированных людей по долгу службы, но именно эта ужасная авария оставила след в его сердце. Мальчик Бобби практически умирал, в результате наезда был поврежден его мозг.

Ребенок своими муками практически разрушил жизнь принца Уильяма, вогнал его в опасную депрессию. Королевский внук не мог самостоятельно разобраться с психологическим потрясением. Принц Уильям словно ощущал страдания всего мира.

"Я почувствовал адскую боль, хотя раньше никогда подобного не испытывал", — поделился откровениями герцог Кембриджский.

Королевский внук обратился к специалисту, который помог привести мысли в порядок и собрать себя по кусочкам. Навязчивые думы об умирающем мальчике постепенно сошли на нет. Сейчас принц Уильям считает, что тогда в нем разыгрались отцовские чувства, ведь Бобби незначительно старше его наследника Джорджа.

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Принц Уильям. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2021, 07:19 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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Принц Уильям удивил Бон Джови на сцене

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