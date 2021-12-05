Яркие роли и конфликты с актерами: чем запомнился Марк Рудинштейн

Среди всех регалий Марка Рудинштейна, безусловно, на первом месте стоит строка "создатель "Кинотавра". При этом артист не только вел бурную организаторскую деятельность, но и пробовал себя в кино, а также делал неоднозначные заявления, которые приводили к различным конфликтам.
После окончания Щукинского театрального училища Марк часто снимался в кино. Сам Рудинштейн скептически относился к своим актерским способностям. По этой причине большая часть его ролей – эпизодические. Стоит отметить, что харизма и яркие образы артиста позволили ему оставить весомый след в отечественной культуре.
Рудинштейн был своенравным человеком. Он никогда не лез за словом в карман. В начале десятых годов он то и дело привлекал к себе внимание с помощью громких заявлений в адрес коллег по цеху.
Дело в том, что Марк видел обратную сторону шоу-бизнеса и не мог молчать, когда видел несправедливость. Он был убежден, что даже талантливые ремесленники могут быть ужасными людьми.
Особенно отметились в архиве светской хроники одиозные мемуары, в которых досталось Абдулову с Янковским. Резонанс был настолько велик, что Рудинштейну пришлось отступить и принести извинения семье Янковских.
Относиться к прямолинейности прославленного деятеля можно по-разному. Кто-то не сможет простить артисту тот факт, что он показал кумиров без прикрас, а кто-то запомнит мастодонта отечественного шоу-бизнеса как принципиального правдоруба.