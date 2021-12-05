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Шоу-бизнес
Яркие роли и конфликты с актерами: чем запомнился Марк Рудинштейн

Яркие роли и конфликты с актерами: чем запомнился Марк Рудинштейн

Российское киносообщество потрясено известием о смерти Марка Рудинштейна. Жизнь деятеля была крайне яркой.
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Среди всех регалий Марка Рудинштейна, безусловно, на первом месте стоит строка "создатель "Кинотавра". При этом артист не только вел бурную организаторскую деятельность, но и пробовал себя в кино, а также делал неоднозначные заявления, которые приводили к различным конфликтам.

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После окончания Щукинского театрального училища Марк часто снимался в кино. Сам Рудинштейн скептически относился к своим актерским способностям. По этой причине большая часть его ролей – эпизодические. Стоит отметить, что харизма и яркие образы артиста позволили ему оставить весомый след в отечественной культуре.

Рудинштейн был своенравным человеком. Он никогда не лез за словом в карман. В начале десятых годов он то и дело привлекал к себе внимание с помощью громких заявлений в адрес коллег по цеху.

Дело в том, что Марк видел обратную сторону шоу-бизнеса и не мог молчать, когда видел несправедливость. Он был убежден, что даже талантливые ремесленники могут быть ужасными людьми.

Особенно отметились в архиве светской хроники одиозные мемуары, в которых досталось Абдулову с Янковским. Резонанс был настолько велик, что Рудинштейну пришлось отступить и принести извинения семье Янковских.

Относиться к прямолинейности прославленного деятеля можно по-разному. Кто-то не сможет простить артисту тот факт, что он показал кумиров без прикрас, а кто-то запомнит мастодонта отечественного шоу-бизнеса как принципиального правдоруба.

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Марк Рудинштейн. Фото: Igor Primak/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 5 декабря 2021, 19:34 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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