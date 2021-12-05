Яркие роли и конфликты с актерами: чем запомнился Марк Рудинштейн

Российское киносообщество потрясено известием о смерти Марка Рудинштейна. Жизнь деятеля была крайне яркой.

Среди всех регалий Марка Рудинштейна, безусловно, на первом месте стоит строка "создатель "Кинотавра". При этом артист не только вел бурную организаторскую деятельность, но и пробовал себя в кино, а также делал неоднозначные заявления, которые приводили к различным конфликтам.

После окончания Щукинского театрального училища Марк часто снимался в кино. Сам Рудинштейн скептически относился к своим актерским способностям. По этой причине большая часть его ролей – эпизодические. Стоит отметить, что харизма и яркие образы артиста позволили ему оставить весомый след в отечественной культуре.

Рудинштейн был своенравным человеком. Он никогда не лез за словом в карман. В начале десятых годов он то и дело привлекал к себе внимание с помощью громких заявлений в адрес коллег по цеху.

Дело в том, что Марк видел обратную сторону шоу-бизнеса и не мог молчать, когда видел несправедливость. Он был убежден, что даже талантливые ремесленники могут быть ужасными людьми.

Особенно отметились в архиве светской хроники одиозные мемуары, в которых досталось Абдулову с Янковским. Резонанс был настолько велик, что Рудинштейну пришлось отступить и принести извинения семье Янковских.



Относиться к прямолинейности прославленного деятеля можно по-разному. Кто-то не сможет простить артисту тот факт, что он показал кумиров без прикрас, а кто-то запомнит мастодонта отечественного шоу-бизнеса как принципиального правдоруба.