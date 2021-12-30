Хабиб поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Артист стал известен широкой публике после участия в шоу "Песни" на ТНТ, а его трек про ягоду малинку стал хитом уходящего года. Помимо пения, Хабиб ведет блог в "Инстаграме" и довольно успешный YouTube-канал.

Карьера певца началась со знакомства с Ольгой Бузовой, которая обратила на него внимание. После шоу на Хабиба стали подписываться, у него появилась возможность записывать песни. Его нашумевшая "Ягода малинка" помогла ему получить номинацию на премию RU.TV "Лучший старт".

Теперь певец активно занялся выпуском клипов. В 2021 году он выпустил клипы на композиции "Грустинка" и "Ягода малинка". Также Хабиб работает в жанре влогов – снимает в свой "Инстаграм" короткие юмористические ролики, которые набирают сотни тысяч просмотров.

В канун Нового года Хабаиб поздравил читателей "Дни.ру" с наступающим праздником. Артист радостно поприветствовал зрителей и пожелал счастливого нового года. "Ягода малинка всегда с вами", – напел Шарипов строки из своей песни, в конце ролика сложив руки в сердечко.