Михаил Турецкий поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Уже совсем скоро страна будет провожать 2021 год. Звезды шоу-бизнеса обратились к читателями "Дни.ру" в честь самого семейного и теплого праздника.



Легендарный исполнитель всегда удивляет и радует своих поклонников. В прошлом году его женский музыкальный коллектив SOPRANO отметил свой первый полноценный юбилей, а в следующем свой юбилей отметит и сам артист. 12 апреля Михаилу Борисовичу исполнится 60 лет. Он прекрасно выглядит и полон энтузиазма.

Сейчас старшая дочь Михаила Турецкого ждет ребенка. Несмотря на трудности, с которыми ей пришлось столкнуться, поклонники искренне верят в то, что все завершится прекрасно, и знаменитость еще раз станет дедушкой.

Сам Михаил Борисович всегда настроен на позитивный лад и верит в лучшее. Он поздравил читателей и указал, что ключ к счастью – это радость. Артист пожелал поклонникам радоваться, несмотря на невзгоды и переживания. "Жизнь прекрасна", – подчеркнул Турецкий.