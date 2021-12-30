Родилась, когда отцу было за 70, и стала круглой сиротой в 17: что стало с дочерью Александра Белявского

Актер и его супруга не дожили до совершеннолетия поздней дочери

Знаменитый актер Александр Белявский, знакомый зрителям благодаря роли Фокса в "Место встречи изменить нельзя" и пана ведущего в "Кабачке “13 стульев”, пережил смерти двоих детей и едва ли не чудом стал отцом, когда ему было уже за 70. Артист и его супруга столкнулись с осуждением общественности, которая не верила, что возрастные родители успеют поставить дочь на ноги. К сожалению, опасения скептиков оправдались. Наследница звезды стала круглой сиротой уже в 17 лет.

В своем первом браке Александр Белявский пережил две страшные трагедии. Сначала актер и его супруга Валентина потеряли сына Борю – мальчик утонул в возрасте двух лет. Потом пара усыновила мальчика из детдома, но и тот, к сожалению, ушел из жизни. В 20 лет молодой человек выпал из окна и погиб. У супругов появилась дочка Надя, но брак все равно распался.

Вторую наследницу Александру Борисовичу подарила уже вторая жена Людмила. Саша появилась на свет в 2003 году, когда артисту было за 70 лет, а его супруге – за 50. Однако через несколько месяцев после пополнения в семью пришла беда. Актера, который еще вел активный образ жизни и даже продолжал сниматься в кино, сразил инсульт.

Белявский почти лишился дара речи, не мог работать и заново учился ходить. А в 2012 году звезду нашли под окнами семейной квартиры – он выпал из окна. Маленькая Саша потеряла отца уже в девять лет. После смерти главы семьи забота о дочери легла на плечи вдовы. Та, к несчастью, тоже не дожила до ее совершеннолетия.

С годами Александра становилась все краше и мечтала пойти по стопам знаменитого отца. Однако мама так и не увидела ее дебюта на сцене. Людмила тяжело переживала утрату любимого супруга и замкнулась в себе после того, как у нее обнаружили онкологию. Болезнь забрала вдову артиста в прошлом году. Саша осиротела, когда ей было 17 лет.

После смерти матери об Александре позаботилась семья дяди – младшего брака Александра Белявского. К тому же, в жизни наследницы актера осталась еще одна родственница – единокровная сестра Надежда. Девушки до сих пор поддерживают общение. А Саша, как и мечтала, поступила в Театральный институт имени Щукина, чтобы пойти по стопам отца.