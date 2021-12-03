"Опять?": Насилующая себя Мороз показала гробовое лицо

Экс-супруга Константина Богомолова сообщила поклонникам печальные подробности жизни. Из-за напряженного рабочего графика Дарья Мороз перестала высыпаться по ночам. Актриса буквально насилует себя, вставая по утрам, и соответствующе выглядит.
Сейчас артистка занята спортивным проектом. Она опубликовала в "Инстаграм" кадры из раздевалки, на которых предстала без макияжа. Во время съемки она держала в руках коньки для фигурного катания. Лицо у Дарьи Мороз на фото гробовое — полное отсутствие эмоциональности, потухшие глаза, болезненный цвет кожи.
"Вот где моя мотивация? Кажется, она еще не проснулась", — посетовала сонная артистка. Утренняя тренировка оказалась для Дарьи Мороз целым испытанием. Фанаты не смогли остаться равнодушными к происходящему.
"Просто отдохни, Дашенька! Куда ты все бежишь?", "Ну и спала бы дальше. Что себя насиловать", "Что? Опять?", "Почему такая грустная?" — отреагировали пользователи Сети.
Напомним, Константин Хабенский после назначения худруком МХТ имени Чехова пригласил Дарью Мороз на прежнее место работы. Звезда сериала "Содержанки" служила в этом театре более 17 лет до лета прошлого года. Она попала в коллектив после получения актерского образования в Школе-студии МХАТ.