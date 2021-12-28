Публика ахнула при виде изменившейся Кожевниковой: От красоты ничего не осталось

37-летняя Мария Кожевникова время вышла в свет после долгого перерыва. Актриса посетила ледового шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро".



Многие россияне заметили, что в какой-то момент артистка перестала появляться на публичных мероприятиях. В соцсетях от нее тоже стало мало, что слышно. Выяснилось, что Мария Кожевникова на целых три года впала в депрессию. Об этом она рассказала в недавнем интервью.

Недуг привел к сильному похудению и отбил у звезды желание что-либо делать. При этом, как заверила сама актриса, на ее семью ее состояние не распространялось: Мария Кожевникова продолжала выполнять все свои обязанности.

На днях знаменитость вышла в свет. Она выбрала для этого платье-комбинацию серого цвета. Образ артистка дополнила кардиганом в цвет и беретом. Волосы Мария Кожевникова убрала под головной убор.

Снимком с актрисой поделилась на своей странице в "Инстаграм" Эвелина Бледанс. Фото вызвало бурное обсуждение. Одни поклонники осыпали звезд комплиментами, другие же посчитали, что Мария Кожевникова очень сильно изменилась. "От былой красоты не осталось и следа", – заявил один из фолловеров.

Напомним, ранее актриса рассказала, что лишь около полугода назад ей стало лучше после депрессии. Звезда "Универа", вспоминая о сложном периоде жизни, призналась, что по сей день помнит, как это страшно – "жить без желания и мечты".