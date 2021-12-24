"Перестала разговаривать": измученной Кожевниковой потребовалась помощь специалистов

Мария Кожевникова больше трех лет провела в состоянии сильнейшей депрессии.

На днях Мария Кожевникова стала гостьей ютуб-канала KENG TV и рассказала о тех трудностях, которые ей пришлось пережить. Проблемы возникли у актрисы еще несколько лет назад. Женщина далеко не сразу поняла, что столкнулась с настоящей болезнью под названием депрессия. Чтобы разобраться в себе, она приостановила карьеру и даже перестала появляться на публике.

"Перестала разговаривать с друзьями," – вспомнила о том периоде звезда.

После любого общения Мария чувствовала одно лишь опустошение, поэтому свела все контакты на нет. Измученная актриса впала в апатию, она ничего не хотела, и ничто не приносило ей радость.

К тому же, вскоре начались проблемы с щитовидной железой, стал появляться и лишний вес. Кожевникова чувствовала, что это какое-то заболевание, ее словно ломало изнутри, но при этом повышенной температуры не было.

Чтобы понять, что с ней происходит, актриса стала ходить по специалистам, без помощи которых было не обойтись. Мария работала с психологами, обращалась к гипнозу и другим практикам.

Около полугода назад звезде "Универа" наконец стало лучше, и она начала выходить в свет. Однако говоря о том сложном времени, актриса до сих пор помнит, как это страшно – "жить без желания и мечты".

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Мария Кожевникова после долгих лет молчания публично обратилась к сестре.