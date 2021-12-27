Овдовевший Норкин отправился с новой женой в баню

В минувшие выходные Андрей Норкин прекрасно провел время со своей новоиспеченной супругой.

Сегодня в инстаграм-аккаунте журналиста появился соответствующий фотоотчет. Андрей Норкин и его новая жена Ирина Бородина сходили в баню, а затем погуляли в зимнем лесу. Телеведущий шутливо признался, что перед Новым годом они с друзьями всегда так делают – ну почти что "Ирония судьбы" получается. Однако, судя по снимкам, компанию Норкину составила одна лишь супруга.

Подписчики журналиста похвалили мужчину за хорошую традицию и поздравили с наступающим Новым годом. Некоторые фолловеры воспользовались возможностью получше рассмотреть новую спутницу жизни известного телеведущего и даже оставили ей комплименты.

Напомним, что пара поженилась в этом сентябре – всего через год после того, как Андрей Норкин стал вдовцом. Многие пользователи тогда не поняли поспешности журналиста и даже стали резко осуждать его в Сети. Однако сам Норкин, очевидно, решил, что после смерти жены его жизнь не должна останавливаться. Новая супруга телеведущего старше своего возлюбленного на семь лет и уже даже является бабушкой троих внуков. При этом разница в возрасте не мешает влюбленным жить душа в душу.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что дочь Андрея Норкина прервала молчание после скандальной свадьбы.