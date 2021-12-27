"Ужас какой": Бесстыжая Лолита показала промежность всей стране

58-летняя артистка встала кверху задом. Лолита Милявская взбудоражила россиян.

Исполнительница хита "На Титанике" остается молодой не только душой, но и телом. Страстная брюнетка охотно демонстрирует интимные части. Лолита Милявская не раз выходила на сцену в обтягивающих полупрозрачных нарядах, а теперь пошла еще дальше. Эпатажная дива выставила на обозрение пятую точку в пикантной позе.

В инстаграм-аккаунте певицы появилось видео, где она взбирается на ленту рентгеновского сканера, который предназначен для проверки багажа. "Я требую, чтобы меня досмотрели!" — закричала Лолита Милявская и встала на колени. Как следствие, она показала промежность, обтянутую трусами.

Эпатажный ролик привел звезду к общественному порицанию. Своеобразный юмор артистки многие не оценили. 58-летнюю знаменитость признали распущенной и бесстыжей. Лолита Милявская получила достаточно упреков и замечаний от недовольных россиян.



"Взрослая тетка лезет каком кверху на ленту с чемоданами", "Ужас какой. Дурдом", "Да неприлично свой зад выставлять, даже если на нем хорошие труселя!", " Ох, жесть. На старости лет все дуреют", "Тут плакать надо, а не смеяться", — отреагировал народ.

Как писали "Дни.ру", однажды пограничники приняли артистку за трансвестита. Лолита Милявская задержалась на границе с Китаем, пытаясь доказать им свою половую принадлежность.