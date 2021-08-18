Несуразный вид: уличенную во множественных операциях Кадышеву приложили

Не так давно журналисты поинтересовались у пластических хирургов, какие операции на лице сделала Надежда Никитична. Медицинские работники отметили, что пластика точно была и назвали сразу несколько видов подтяжек. Также отмечалось, что не обошлось и без филлеров, ботокса. Многие не одобрили выбор артистки.
Публику возмутил тот факт, что 62-летняя Надежда Кадышева столько раз ложилась под нож. Некоторые посчитали, что это слишком для ее возраста, другие же подчеркивали: с некоторых ракурсов кумира якобы практически невозможно узнать. Поклонники же отнюдь не согласны с подобными высказываниями. Они убеждены, что звезда выглядит прекрасно.
Это утверждение оспорила и стилист, Юлия Люгай. Эксперт проанализировала различные появления певицы на сцене. Она заметила, что артистка совсем не знает границ. В погоне за тем, чтобы выглядеть дорого, она якобы становится несуразной. Юлия подчеркнула, что знаменитость перебарщивает с количеством различной фурнитуры на костюмах.
Также специалист рассказала, что, вдобавок ко всему, Надежда Кадышева любит "сумасшедшие фасоны". Она оценила некоторые цвета костюмов знаменитости и сообщила, что они могли бы хорошо смотреться как некий акцент, но не как цельный однотонный наряд.
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