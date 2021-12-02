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Шоу-бизнес
Закоренелый холостяк Цискаридзе неожиданно заинтересовался браком

Закоренелый холостяк Цискаридзе неожиданно заинтересовался браком

Личная жизнь Николая Цискаридзе вызывает большой интерес публики.
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47-летний Николай Цискаридзе – по-настоящему видный, яркий и харизматичный мужчина, любимец многих женщин. Несмотря на зрелый возраст, народный артист до сих пор не женат и не раз давал понять, что не спешит с браком. Такая позиция вызывает некоторое недоумение со стороны его поклонниц и заставляет публику выискивать отголоски происходящего в личной жизни артиста буквально во всех его публикациях в соцсетях. Надо признать, что мужчина часто дает к тому интересные поводы.

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Например, накануне артист опубликовал в Сторис своего инстаграм-аккаунта провокационное фото культовой американской певицы и актрисы Бетт Мидлер. На снимке знаменитость запечатлена полуобнаженной и прикрытой одними лишь яркими перьями – позже снимок появился у "ЭГ".

Судя по всему, закоренелый холостяк Николай Цискаридзе вдруг заинтересовался не только внешностью знойной красотки, но и ее мыслями о браке. Зацепившее его высказывание артист написал прямо на фото.

"Рецепт прост: молчи и слушай!" – глубокомысленно высказалась Мидлер об идеальном брачном союзе.

Николай Цискаридзе взял эту мысль на вооружение, занеся цитату в собственную рубрику под хештегом "цискаризмы". Некоторым поклонницам артиста показалось, что это намек, мол мужчина наконец всерьез задумался о браке.


Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Николай Цискаридзе прижался к стройной красотке.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 декабря 2021, 19:35 Источник: Инстаграм • Требует проверки

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