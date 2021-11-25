Поднявший руку на женщину Цискаридзе заговорил о насилии

Николай Цискаридзе оригинальным способом привлек внимание публики к очень важной проблеме.

Николай Цискаридзе готовится к выступлению на сцене Михайловского театра в роли вдовы Симоны в постановке "Тщетная предосторожность". Чтобы привлечь внимание к спектаклю, артист опубликовал в своем инстаграм-аккаунте забавное фото со сцены.

На снимке Николай Цискаридзе в образе очаровательной, но сердитой вдовушки сидит на скамье. На его коленях растянулась девушка, играющая дочь вдовы. Артист при этом поднял руку над женщиной, словно собираясь ударить ее по пятой точке. Цискаридзе пояснил, что его героиня очень любит дочь, но за плохое поведение может и отшлепать.

Артист предложил поклонникам вместе посмеяться над фото и над его феноменальной вдовушкой, но при этом напомнил, что в реальной жизни женщины часто сталкиваются с насилием. 25 ноября считается Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Николай Цискаридзе от души пожелал, чтобы представительницы прекрасного пола не знали подобных проблем, а этот день был бы отменен за неимением самой проблемы.

Пользователи пришли в восторг и от вдовы Симоны и от того, как виртуозно Николаю Цискаридзе удалось объединить в своем посте приглашение на спектакль с острейшей проблемой женского насилия.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что холостяк Николай Цискаридзе проболтался о спутнике жизни.