Выросла на два размера: Серябкина показала налитую молоком грудь

Певица Ольга Серябкина показала будоражащие фотографии "мамских будней".

Российская певица Ольга Серябкина впервые стала мамой 20 ноября. Бывшая солистка группы "Серебро" родила мальчика, которого назвала Лука.

ПО ТЕМЕ Двухкомнатная палата и шестиразовое питание: сколько стоили роды Серябкиной

Артистка с первого дня после родов выкладывает свои фото с ребенком, чем несказанно радует поклонников. На днях она показала соблазнительное фото, на котором предстала с частично оголенной грудью.

Поклонники признали, что после родов Ольга Серябкина расцвела. Многие заметили, что ее грудь увеличилась чуть ли не на два размера. Фанаты попросили Серябкину поскорее показать своего малыша.

"Какая нежная"; "Молочная"; "Какие прекрасные формы"; "Кормящая мамочка – это прекрасно"; "Вышла из роддома и сразу пивка!" – написали фанаты.

На снимках Серябкина предстала в белом домашнем наряде, а в руке у нее был стакан с чем-то желтым. На певице был белоснежный халат с поясом, который открывал взору топ для кормящих, туго обтягивающий налитую молоком грудь. Серябкина широко улыбалась в кадр, а на одном из снимков игриво показала фотографу язык.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как рожала Ольга Серябкина. Она провела первые роды в ультракомфортных условиях и жила в роскошных двухкомнатных апартаментах с шестиразовым питанием.